العراق يستأنف دفع المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية

2019/06/24 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..جدد وزير المالية، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، فؤاد حسين، التأكيد على التزام العراق بدعم السلطة الفلسطينية وقرارات القمم العربية السابقة ذات الصلة.وقال حسين في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، في ختام الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب الذي عقد بالقاهرة امس الأحد، ان “ العراق لم يحدد المبلغ الذي […]

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