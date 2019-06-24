2019/06/24 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدائرة الإعلامية لـمجلس النواب، ان جلسة البرلمان لهذا اليوم الاثنين ستتضمن استكمال الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.وأضافت، أن ‘الجلسة تتضمن أيضاً التصويت على مقترح قانون إعادة منتسبي الداخلية والدفاع إلى الخدمة ، والتصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدول أعمال جلسة البرلمان لهذا اليوم النعيم نيوز.

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