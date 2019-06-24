تشاد: مقتل 11 عسكريا بهجوم لـ”بوكو حرام”

2019/06/24 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..لقي 11 عسكريا تشاديا على الأقل مصرعهم في كمين نصبه لهم مسلحون من جماعة “بوكو حرام” الإرهابية، بمنطقة بحيرة تشاد غربي البلاد.ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول محلي، أن “الجيش التشادي خسر 11 فردا بينهم ثلاثة ضباط، كما أصيب ستة عسكريين بجروح”، وأن 26 عنصرا من “بوكو حرام” قتلوا خلال […]

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