2019/06/24 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أكدت النائب وحدة الجميلي، الاثنين، ان الارامل اليوم يعشن وضعآ مأساويا ووضعا محزنآ في بلد ريعي مثل العراق.

وذكرت الجميلي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان "شريحة الأرامل في العراق بانها الشريحة الأكثر ظلما والأكثر ضررآ ، حيث بتعاقب الحكومات لم تعمل أي حكومة على أنصافهم من خلال توفر سبل العيش الكريم وتوفير حياة كريمة لهم ، برغم ازدياد عدد الارامل في العراق نتيجة سقوط الآلاف من الشهداء والمفقودين والمغيبين".ودعت النائبة "الحكومة العراقية والمنظمات الدولية الى إطلاق استراتيجية تنمية واستراتيجية تمكين الارامل اقتصاديا من خلال إطلاق مشاريع تشغيلية تساعدهم على ظروف المعيشة وكذلك زيادة شمولهم بشبكة الحماية الاجتماعية وزيادة رواتب المشمولين منهم" .



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: الارامل يعشن وضعا مأساويا ومحزنا في البلاد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة: الارامل يعشن وضعا مأساويا ومحزنا في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).