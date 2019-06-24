روسيا : استعراض تقنيات فضائية جديدة في معرض “لو بورجي”

2019/06/24 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت وكالة “روس كوسموس” الروسية خلال فعاليات معرض “لو بورجي” العالمي للطيران الذي عقد مؤخرا في باريس عن تقنيات وخطط ومشاريع جديدة في مجال الفضاء.ومن أبرز ما استعرضته روسيا هناك كان قمر “سابسان” الصناعي المخصص للاستشعار والمسح الفضائي، والذي جاء بوزن 120 كلغ، وحمل معدات إضافية تصل أوزانها إلى 100 […]

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