اردوغان يخسر «معركة اسطنبول» لصالح المعارضة

2019/06/24 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأقر بن علي يلدريم، مرشح الحزب الحاكم في تركيا، حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، بهزيمته في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.كما هنأ يلدريم منافسه عن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو بالفوز «معربا عن أمله في أن يخدم المدينة جيدا».ووفق نتائج أولية غير رسمية نشرتها محطات التلفزة التركية تقدم إمام أغلو بنسبة 53,8% على منافسه، مرشح الحزب الحاكم، بن علي يلدريم بـعد فرز حوالي 97% من الأصوات، فيما حصل يلدريم على 45,2% من الأصوات.وأغلقت صناديق الاقتراع وبدأت عملية فرز الأصوات في إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول التي أصبحت استفتاء على سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان واختبارا لديمقراطية تركيا التي تمر بحالة من الضعف.وعدّت هذه الانتخابات خسارة لاردوغان بشكل مباشر، خاصّة وهو الذي قال «من يربح في اسطنبول يربح في جميع أنحاء تركيا».وكان سكان إسطنبول توجهوا مجدداً إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس لبلديتهم بعد إلغاء فوز مرشح المعارضة في الاقتراع الأول الذي أجري في 31 مارس.وتنافس في هذا الاستحقاق المرشح القريب من الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، ومرشح حزب الشعب الجمهوري أكرام إمام أوغلو الذي فاز بالاقتراع السابق بفارق بسيط.ويعتبر عدد من المراقبين أنّ هذه الانتخابات الجديدة ستؤدي إلى إضعاف اردوغان، أياً تكن النتيجة.وبعد تقديم حزب العدالة والتنمية الحاكم سيلاً من الطعون، ألغت اللجنة العليا للانتخابات الاقتراع ودعت إلى انتخابات جديدة في 23 حزيران.وأشارت اللجنة في قرارها إلى سلسلة مخالفات متعلقة خصوصاً باختيار رؤساء مكاتب الاقتراع، واعتبرت أنّ عدد بطاقات الاقتراع المشكوك بها تتخطى الـ300 ألف.

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