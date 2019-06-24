2019/06/24 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سليمان_جبران تنبّهوا واستفيقوا أيّها العربُ ..!بروفسور سليمان جبراناتّصل بي أحد الأصدقاء القدامى، سائلا مستغربا: هل صحيح أنّ للشيخ ناصيف اليازجي قصيدة وطنيّة قديمة مطلعها " تنبّهوا واستفيقوا أيّها العربُ .؟ لا أظنّ، قلتُ للصديق السائل.الشيخ ناصيف اليازجي، على ما أذكر، ابن القرن التاسع عشر ، ولم يكن الفكر العرروبي ظهر بعد.ناصيف اليازجي معروف في تاريخ الأدب بمقاماته التي جعلها خمسين، محا......

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