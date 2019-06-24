2019/06/24 | 09:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سليمان_جبران تنبّهوا واستفيقوا أيّها العربُ ..!بروفسور سليمان جبراناتّصل بي أحد الأصدقاء القدامى، سائلا مستغربا: هل صحيح أنّ للشيخ ناصيف اليازجي قصيدة وطنيّة قديمة مطلعها " تنبّهوا واستفيقوا أيّها العربُ .
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؟ لا أظنّ، قلتُ للصديق السائل.
الشيخ ناصيف اليازجي، على ما أذكر، ابن القرن التاسع عشر ، ولم يكن الفكر العرروبي ظهر بعد.
ناصيف اليازجي معروف في تاريخ الأدب بمقاماته التي جعلها خمسين، محا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سليمان جبران - تنبّهوا واستفيقوا أيّها العربُ ..!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
.
؟ لا أظنّ، قلتُ للصديق السائل.
الشيخ ناصيف اليازجي، على ما أذكر، ابن القرن التاسع عشر ، ولم يكن الفكر العرروبي ظهر بعد.
ناصيف اليازجي معروف في تاريخ الأدب بمقاماته التي جعلها خمسين، محا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سليمان جبران - تنبّهوا واستفيقوا أيّها العربُ ..!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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