2019/06/24 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محسن_ابو_رمضان قبل مئة عام وتحديدا في ١-;-٠-;-/يونيو/١-;-٩-;-١-;-٩-;- ولد د.حيدر عبد الشافي في غزة .تزامنت ولادته مع تكوين العقدة الفلسطينية في عام ١-;-٩-;-١-;-٧-;-علي أثر إعلان وعد بلفور الذي أعطي من لا يملك لمن لا يستحق حيث بدأت المأساة الفلسطينية.تحالف الرأسمال اليهودي مع بريطانيا بوصفها زعيمة القوي الاستعمارية آنذاك كان الهدف الرئيسي من وراء هذا الوعد المشؤوم .قا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محسن ابو رمضان - الذكرى المئوية لميلاد د. حيدر عبد الشافي دورس وعبر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محسن ابو رمضان - الذكرى المئوية لميلاد د. حيدر عبد الشافي دورس وعبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).