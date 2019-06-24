” بوكو حرام” تقتل 11 عسكرياً غربي تشاد

2019/06/24 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس لقي 11 عسكرياً مصرعهم في كمين نصبه لهم مسلحون من جماعة “بوكو حرام” الإرهابية، بمنطقة بحيرة تشاد غربي البلاد.ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول محلي، أن “الجيش التشادي خسر 11 فردا بينهم ثلاثة ضباط، كما أصيب ستة عسكريين بجروح”، وأن 26 عنصرا من “بوكو حرام” قتلوا خلال تصدي الجيش

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