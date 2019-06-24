2019/06/24 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم منتدى الوحدة الإسلامية أعمال مؤتمره الدولي الثاني عشر،يوم الأحد والذي كان قد أقيم في العاصمة البريطانية لندن، تحت عنوان “العقل المسلم ودوره في بناء الانسانية الراشدة”، والذي استمرت أعماله على مدى 3 أيام.وقد أكد المشاركون في البيان الختامي على “رفض صفقة القرن ورفض سعي بعض الأنظمة والحكام الى تمريرها.” ولفت تالي البيان الختامي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتدى الوحدة الإسلامية يختتم أعمال مؤتمره الـ 12 وتأكيد على رفض صفقة القرن النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتدى الوحدة الإسلامية يختتم أعمال مؤتمره الـ 12 وتأكيد على رفض صفقة القرن) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتدى الوحدة الإسلامية يختتم أعمال مؤتمره الـ 12 وتأكيد على رفض صفقة القرن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).