English | كوردى

وزير التكنولوجيا الايراني: هجمات واشنطن الإلكترونية فشلت


وزير التكنولوجيا الايراني: هجمات واشنطن الإلكترونية فشلت
2019/06/24 | 09:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – متابعة

اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري، اليوم الاثنين، إن الهجمات الإلكترونية الأمريكية على أهداف إيرانية، لم تكن ناجحة.

جاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التكنولوجيا الايراني: هجمات واشنطن الإلكترونية فشلت) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التكنولوجيا الايراني: هجمات واشنطن الإلكترونية فشلت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).

كامل التفاصيل في: العهد نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا