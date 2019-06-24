وزير التكنولوجيا الايراني: هجمات واشنطن الإلكترونية فشلت

2019/06/24 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري، اليوم الاثنين، إن الهجمات الإلكترونية الأمريكية على أهداف إيرانية، لم تكن ناجحة.





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