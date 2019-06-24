حكومة الديوانية المحلية تسحب يد المحافظ

2019/06/24 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الديوانية

قرر مجلس محافظة الديوانية، سحب يد المحافظ سامي الحسناوي عن اداء مهام عمله ولحين الانتهاء من الاستجواب والدعاوى المنظورة امام المحاكم ومجلس

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