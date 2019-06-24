جندي سعودي يقتل ثلاثة من رفاقه في جازان

2019/06/24 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جندي سعودي يقتل ثلاثة من رفاقه في جازانأفادت مواقع إخبارية سعودية بأن جنديا سعوديا في إحدى الجهات الأمنية بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان جنوبي المملكة، أطلق النار على ثلاثة من رفاقه، ما تسبب بمقتلهم على الفور.و نقلا عن مصادر إن سبب الحادث خلاف شخصي بين الجندي مرتكب الجريمة ورقيب في نفس الجهة الأمنية التي يعمل بها، حيث قتله وقتل عن طريق الخطأ وكيل رقيب، وعريفا أثناء إطلاق النار.و أن القاتل سلم سلاحه ونفسه إلى زملائه بعد الحادث فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي للحادث، إلا أن مصادر سعودية أشارت إلى أنه من المنتظر أن تصدر شرطة منطقة جازان بيانا رسميا يميط اللثام عن الحادث وملابساته.

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