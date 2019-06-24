2019/06/24 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إفتتاح جسر القيارة العائم بوقت قياسي أفتتحت مديرية الهندسة العسكرية جسر القيارة العائم في محافظة نينوى.وذكر بيان لوزارة الدفاع "تنفيذا لتوجيهات رئيس اركان الجيش بإعادة الجسر الرابط بين محافظة نينوى وكركوك واربيل ، باشرت كوادر مديرية الهندسة العسكرية ممثلة بكتيبة تجسير المقر العام وهندسة ميدان قيادة عمليات نينوى بتأهيل وافتتاح جسر القيارة الحيوي العائم وبوقت قياسي".وبين ان الجسر "سيسهم بتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين وتنشيط الحركة التجارية بين المحافظات الشمالية وبغداد وبقية المحافظات".

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