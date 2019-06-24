مدرب النفط يعول على استقرار اللاعبين لعبور الصناعات الكهربائية اليوم في الممتاز

2019/06/24 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب فريق النفط بكرة القدم أن فريقه يعيش فترة استقرار معنوي وفني، انعكست بشكل واضح على نتائجه في الدوري وتقدمه في لائحة الترتيب إلى المركز الخامس .

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