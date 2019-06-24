2019/06/24 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محافظ البصرة يتحدث عن "بوسترات زائفة" تشكك به وتركب موجة التظاهرات

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ البصرة يتحدث عن "بوسترات زائفة" تشكك به وتركب موجة التظاهرات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ البصرة يتحدث عن "بوسترات زائفة" تشكك به وتركب موجة التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).