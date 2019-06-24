2019/06/24 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر عراقية ان اسماء المرشحين للوزارات الاربعة التي ستكمل كابينة عبد المهدي وصلت الى البرلمان، ولهذا نضع بين ايديكم نبذة عن السيرة الذاتية لكل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: السير الذاتية لمرشحي باقي الكابينة الوزارية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: السير الذاتية لمرشحي باقي الكابينة الوزارية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).