الحشد الشعبي ينقذ أراضِ زراعية من الاحتراق قبل وصول النيران اليها في كركوك

2019/06/24 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي،امس الأحد، من انقاذ أراضِ زراعية من الاحتراق في محافظة كركوك قبل وصول النيران إليها.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن حريقاً نشب داخل أراضي زراعية متروكة ومحصودة مجاورة لمقر لواء 16 بالحشد الشعبي، في محافظة كركوك.وأضاف أن أبطال سرية مقر اللواء تمكنوا من إطفاء النيران قبل ان

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