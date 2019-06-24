بالصور.. بوسترات بصرية تطالب برحيل المحافظ

2019/06/24 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ انتشرت بوسترات في محافظة البصرة تطالب برحيل المحافظ اسعد العيداني بسبب المستوى المعيشي وقلة الخدمات في المحافظة.

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