التربية النيابية تشدد على ضرورة طباعة المناهج داخل العراق ومحاسبة المخالفين

2019/06/24 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شددت لجنة التربية النيابية، الاثنين، على ضرورة طباعة المناهج الدراسية داخل العراق ومحاسبة المخالفين للقانون، مبينة ان المناهج ستشهد تعديلات واضافات جديدة من قبل وزارة التربية.وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “طباعة المناهج الجديدة وحسب قانون الموازنة العامة لسنة 2019، فأنها ستطبع داخل العراق، حيث ان الطباعة خارج البلاد […]

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