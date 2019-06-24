English | كوردى

مسؤول إيراني: الخليج سيحترق بالنار التي يلعب بها


مسؤول إيراني: الخليج سيحترق بالنار التي يلعب بها
2019/06/24 | 09:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

حذر المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين امير عبداللهيان، الاثنين، السعودية و الإمارات و البحرين من التلاعب بالأمن الإقليمي، معتبرا ان النار التي يلعبون بها ستحرقهم.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كتب عبداللهيان: “قامت السعودية و الإمارات العربية المتحدة و البحرين بتلاعب الأمن الإقليمي مع تحویل أرضها إلی الأجانب و الإجراءات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول إيراني: الخليج سيحترق بالنار التي يلعب بها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول إيراني: الخليج سيحترق بالنار التي يلعب بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا