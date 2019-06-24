2019/06/24 | 09:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
حذر المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين امير عبداللهيان، الاثنين، السعودية و الإمارات و البحرين من التلاعب بالأمن الإقليمي، معتبرا ان النار التي يلعبون بها ستحرقهم.
وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كتب عبداللهيان: “قامت السعودية و الإمارات العربية المتحدة و البحرين بتلاعب الأمن الإقليمي مع تحویل أرضها إلی الأجانب و الإجراءات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول إيراني: الخليج سيحترق بالنار التي يلعب بها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حذر المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين امير عبداللهيان، الاثنين، السعودية و الإمارات و البحرين من التلاعب بالأمن الإقليمي، معتبرا ان النار التي يلعبون بها ستحرقهم.
وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كتب عبداللهيان: “قامت السعودية و الإمارات العربية المتحدة و البحرين بتلاعب الأمن الإقليمي مع تحویل أرضها إلی الأجانب و الإجراءات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول إيراني: الخليج سيحترق بالنار التي يلعب بها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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