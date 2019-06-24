مسؤول إيراني: الخليج سيحترق بالنار التي يلعب بها

2019/06/24 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين امير عبداللهيان، الاثنين، السعودية و الإمارات و البحرين من التلاعب بالأمن الإقليمي، معتبرا ان النار التي يلعبون بها ستحرقهم.وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كتب عبداللهيان: “قامت السعودية و الإمارات العربية المتحدة و البحرين بتلاعب الأمن الإقليمي مع تحویل أرضها إلی الأجانب و الإجراءات […]

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