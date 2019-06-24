مسؤول محلي محذرا من امتدادها لباقي العراق: جهات خارجية تفرض قوانينها و اتاوات بمدينة

2019/06/24 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر قائممقام قضاء سنجار محما خليل علي اغا يوم الاثنين من جهات اتت من خارج الحدود، تفرض قوانينها والاتاوات وتخلق الرعب وتمارس القتل والخطف في مدينة سنجار.

وقال خليل في بيان له اليوم، ان "هذه الجهات لا تسمح لمؤسسات الدولة الشرعية بممارسة مهامها، وهذا الامر سيؤدي التي تمدد ممارساتها الى بقية مناطق العراق، اذا لم يتم تدارك الامر".

واضاف، ان "المؤسف بالموضوع هو ان عمليات التحرير التي سيلت من اجلها دماء قدمتها القوات الأمنية والبيشمركة والحشد الشعبي، لم تستثمر لخدمة السنجاريين والعراقيين، لذا من واجبنا توجيه النداء للحكومة العراقية بضرورة إنقاذ ما تبقى من الأرض والشعب قبل ضياعه".

وتابع خليل ان "سنجار تعيش في الفترة الحالية وضع مأساوي خارج عن التاريخ والجغرافيا، ويوجد فيها حالة من اليأس والقنوط في نفسية كل مكوناتها نتيجة غياب القانون وهيبة الدولة، وعدم قيام الحكومة بواجباتها بتوفير الامن السلام والغذاء".

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد تطرق خلال زيارته الى تركيا الى تواجد حزب العمال الكوردستاني في مناطق سنجار، ومخمور، والمناطق الحدودية مع تركيا، قائلا ان العمليات العسكرية في مناطق الإقليم سببها الأساسي تواجد الحزب.

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