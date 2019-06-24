2019/06/24 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدينة بعيدة شارع هادئ نافذة تطل على جنان خضراء بحيرات و بحيرات وجه حسن أميرة الحب في رؤى حلم تحب شاعر مغرم في الحياة فما بال الأضواء تضيء في نهار جميل ..؟ وما بال النساء تطلب عشق مستحيل وتغزو رحاب القافيات ..؟ أميرة الحب تمردي على الحب فبعض الحب يقتلن الوصيفات وبعض الحب يجعلن النساء ملكات بلا تاج ..بلا صروح

بلا عرش ..



بلا حراس وخادمات *********

أميرتي ..



تمردي على حلمي الهارب كوني أنت الحلم الصاخب كوني بسمتي دمعتي واتركي أسوار المناصب أغيثيني من وجع الأوطان من السكون والجمود والجدران أدخليني لطوفانك بلا عتاب أنا أميرك المعنى على فرس بسرج شاحب مدينتك النائية تحترق والحب من الحر ينطلق فلا ترم الحلم بلظى لاهب كوني أنت الرؤى والشوق والندى ففي روحك العشق صاحب

************** أميرة الحب ميلي إلى ثورة تغير الناس إلى بركان يرمي جمرات التيه يحتار فيها الخناس إلى طوفان يمحي الصمت من شفاه الأجناس

إلى قدر ..



تكوني أنت قدرا يفيق لها صمت الأنفاس إلى جنون مرصع بالبسمات بالضحكات بالهذيان ورقصة الأجراس كوني الأمل والموج والنار كوني الحياة والعشق والإحساس

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