مقداد البغدادي: الالتزام برسالة المرجعية الدينية امر لا يقبل التأجيل

2019/06/24 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الاستاذ مقداد البغدادي عضو الجمعية الوطنية سابقا مساء اليوم الاحد المصادف ٢٣ / ٦ / ٢٠١٩ حول تأجيل التصويت على الكابينة الوزارية في جلسة البرلمان اليوم الأحد ، ومما جاء فيه:

مما يؤسف له تأجيل عرض اسماء الوزراء الشاغرين اليوم الاحد ورفع فقرة التصويت من جدول اعمال جلسة البرلمان لأعذار واهية مستمرة منذ ثمانية اشهر.

وأضاف: ان استكمال الكابينة الوزارية ورؤساء اللجان النيابية والدرجات الخاصة والهيئات المستقلة هو امر يجب على الجميع العمل لاتمامه خصوصا بعد رسالة المرجعية الدينية في خطبة الجمعة قبل الماضية.

وأشار: وان كنا على قناعة بان الشخصيات التي ستتولى المناصب الشاغرة او الوجوه الجديدة في الدرجات الخاصة لن تغير من الواقع شيئا لان اغلبها ستكون في اطار الاختيار المحاصصاتي الذي يفتقد الى المهنية ، فإننا نجد ضرورة في إتمام هذه الخطوات لأنها جزء مهم من استراتيجية توزيع المسؤوليات.

وختم الاستاذ مقداد تصريحه: ان الجميع رئاسات ثلاث ونواب وسياسيين وقادة كتل يتحملون المسؤولية امام الله والشعب في إتمام الكابينة الوزارية واقرار القوانين المعطلة ومراعاة المصلحة الوطنية العليا قبل غيرها من المصالح الشخصية والحزبية.

المكتب الاعلامي

٢٣ / ٦ / ٢٠١٩

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