2019/06/24 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المصالح الاقتصادية مع السعودية أهم من التركيز على محاسبتها في قضايا من قبيل مقتل الصحفي جمال خاشقجي، فيما دعا إلى “أخذ أموال السعودية كي لا تتعامل اقتصادياً مع روسيا والصين”.وقال ترامب في مقابلة مع قناة “إن بي سي” الأمريكية ردا على سؤال عما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب: لنأخذ أموال السعودية كي لا تتعامل مع روسيا والصين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: لنأخذ أموال السعودية كي لا تتعامل مع روسيا والصين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: لنأخذ أموال السعودية كي لا تتعامل مع روسيا والصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).