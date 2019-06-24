تأكيد نيابي بحضور عبد المهدي جلسة اليوم

2019/06/24 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الاصلاح ثابت محمد سعيد, الاثنين , حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جلسة التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة اليوم, مبينا ان سيّر المرشحين تم توزيعها على اعضاء المجلس.وقال سعيد في تصريح لـ / المعلومة / , ان “رئيس الوزراء ومرشحي الوزارات الشاغرة سيحضرون جلسة، اليوم، للتصويت […]

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