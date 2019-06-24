2019/06/24 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر اللواء التاسع في الحشد الشعبي، الاثنين، قواته في قضاء الدور جنوب تكريت لحفظ الامن ومنع اي خرق أمني.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء التاسع في الحشد ينتشر في قضاء الدور جنوب تكريت لحفظ الأمن وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء التاسع في الحشد ينتشر في قضاء الدور جنوب تكريت لحفظ الأمن) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء التاسع في الحشد ينتشر في قضاء الدور جنوب تكريت لحفظ الأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).