ألغام باقية في المناطق المحرّرة بالعراق

2019/06/24 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما تقهقر تنظيم داعش من المناطق التي احتلّها في العراق، خلّف وراءه عبوات ناسفة ومتفجرات وألغاماً كثيرة، تسبّبت في قتل وإصابة عدد

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