بالتفاصيل.. شخص يقتل شقيقته في كربلاء

2019/06/24 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على شخص قام بقتل شقيقته بسبب خلافات عائلية.وقالت في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، إنه "بعد حدوث جريمة قتل في احد احياء المحافظة وجه قائد الشرطة اللواء احمد علي زويني الدوريات وأقسام الشرطة للبحث عن الجاني وإيصاله الى العدالة ومعرفة ملابسات القضية".واضاف البيان ان "الشخص الجاني كان ملثما ويستقل دراجة نارية وبعد مطاردته وتركه للدراجة ولاذ بالفرار تم التعرف عليه من خلال دراجته التي تركها من قبل مفارز الشرطة حيث اتضح انه شقيق المجني عليها واستخدم سلاح ناري نوع مسدس عيار 9 ملم في عملية القتل".

واشار البيان الى أنه "نتيجة العمل المهني لأبطال شرطة كربلاء وخلال فترة قياسية جداً لا تتجاوز ساعة واحدة تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض على القاتل وتسليمه الى الجهات المختصة لأكمال التحقيق معه".

ولفت البيان الى ان "شرطة كربلاء تحكم قبضتها على جميع مفاصل المدينة وتؤكد سيطرتها التامة بهدف فرض الامن المجتمعي وحماية المواطنين".

ودعا بيان شرطة المحافظة الى "ضرورة الإبتعاد عن الشائعات وعدم المساهمة في ترويجها لأنها تؤثر سلبا على مدينتنا المقدسة وامنها واستقرارها".

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