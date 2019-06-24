2019/06/24 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" حريقاً نشب داخل أراضي زراعية متروكة ومحصودة مجاورة لمقر لواء 16 بالحشد الشعبي، في محافظة كركوك".وأضاف، أن" أبطال سرية مقر اللواء تمكنوا من إطفاء النيران قبل ان تصـل الى الأماكــن الحساسة بالتعاون من الدفاع المدني".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد ينقذ ارضا زراعية من الاحتراق في كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد ينقذ ارضا زراعية من الاحتراق في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).