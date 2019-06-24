الاتصالات الايرانية تؤكد افشال وابطال 33 مليون هجوم الكتروني امريكي

2019/06/24 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الوزير آذري، في تغريدة له على صفحته في "تويتر"، إنهم يحاولون بقوة، لكنهم لم ينفذوا أي هجوم ناجح لغاية الان".واضاف اذري، انه" سألت وسائل الإعلام عما إذا كانت الهجمات الإلكترونية المزعومة ضد إيران صحيحة".واشار الى انه" نواجه الإرهاب الإلكتروني منذ فترة طويلة وفي العام الماضي حيدنا 33 مليون هجوم".انتهى..م.

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