2019/06/24 | 10:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر امني، الاثنين، بمصرع مدني واصابة 3 اخرين اثر حادث سير شمال بعقوبة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع مدني واصابة 3 اخرين بحادث سير شمال بعقوبة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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