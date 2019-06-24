مصرع مدني واصابة 3 اخرين بحادث سير شمال بعقوبة

2019/06/24 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، بمصرع مدني واصابة 3 اخرين اثر حادث سير شمال بعقوبة.

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