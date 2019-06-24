تأجيل طلاق مسبارها الكوني الى تموز المقبل

2019/06/24 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت وكالة “روس كوسموس” الروسية عن تأجيل إطلاق المرصد الفضائي المتطور Spektr-RG حتى تموز القادم.وأشار بيان صادر عن الوكالة إلى أن إطلاق Spektr-RG على متن صاروخ “بروتون-إم” المزود بوحدة التعجيل DM-03 سيؤجل حتى الـ 12 من يوليو 2019.وجاء في البيان “أثناء التحضيرات لعملية إطلاق الصاروخ، والتي كان من المقرر […]

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