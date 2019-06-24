نائب: الحكومة أرسلت أسماء 170 مرشحاً للدرجات الخاصة إلى البرلمان للتصويت عليهم

2019/06/24 | 10:14

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بغداد اليوم- متابعة

قال عضو مجلس النواب بدر الزيادي، الاثنين (24 حزيران 2019)، إن الحكومة أرسلت عدداً قليلاً من مرشحي الدرجات الخاصة إلى البرلمان، فيما أشار الى وجود مقترح لتمديد الدرجات الباقية 90 يوماً.

وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن "الحكومة أرسلت 170 اسماً فقط تم حسم موضوعهم وأصبحوا جاهزين للتصويت من أصل 4800 من الدرجات الخاصة".

وأضاف: "سيكون هناك مقترح لتأجيل باقي الأسماء لمدة 90 يوماً لعدم إمكانية إكمال ملفاتهم".

وأشار الى أنه "سيتم تأجيل التصويت على الدرجات الخاصة لمدة 90 يوماً فقط ولا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إبقائهم في مناصبهم لنهاية العام الحالي".

وبين، أن "الحكومة ستقدم طلباً رسمياً الى البرلمان لتأجيل موعد حسم الملف"، خاصة أن البرلمان قد صوّت في الموازنة على أن يكون آخر يوم لذلك هو 30 من حزيران الحالي".

وتابع، أنه "إذا ما تم التصويت في البرلمان على مقترح التسعين يوماً، فإن أصحاب الدرجات الخاصة سيستمرون في العمل خلال هذه المدة لتكون هذه آخر فرصة للحكومة".

وكان النائب عن كتلة صادقون عدي عواد قد كشف السبت (22 حزيران 2019) عن اجتماعات "سرية" تجريها الكتل السياسية داخل "غرف مظلمة" لتقاسم مناصب الدرجات الخاصة "رغم" أنها ستُعلن بـ"أجمعها" ترك خيار توزيع هذه المناصب لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

بدوره حذر القيادي في إئتلاف النصر علي السنيد، الخمس (20 حزيران 2019) من سعي جهات سياسية إلى السيطرة على ملف الدرجات الخاصة "من أجل انشاء دولة عميقة جديدة"، فيما كشفت لجنة النزاهة النيابية، الجمعة (21 حزيران 2019) عن وجود عملية "بيع وشراء" في ملفي إكمال الكابينة الوزارية ومناصب الدرجات الخاصة.

وكان النائب عن تحالف الفتح حسن الكعبي، قد كشف الاثنين (17 حزيران 2019)، عن إجراء قيادات سياسية "حوارات وتفاهمات" للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن توزيع مناصب الدرجات الخاصة والوكلاء والهئيات السياسية، فيما أكد أن التوزيع سيتم وفق "الاستحقاق" الانتخابي.

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