2019/06/24 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة واسط ، اليوم الاثنين، عن مباشرتها بتنفيذ ستة مشاريع بكلفة أكثر من 15 مليار دينار في مركز مدينة الكوت.وقال معاون محافظ واسط للشؤون الفنية المهندس رحمن يسر في بيان له , إن ” قسم العقود في ديوان المحافظة باشر تنفيذ ستة مشاريع خدمية بكلفة 15 ملياراً و550 مليون دينار ضمن مخصصات تنمية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بكلفة تبلغ المليارات ..



واسط تباشر بتنفيذ ستة مشاريع خدمية النعيم نيوز.

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