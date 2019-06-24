تسجيل حالات صحية وبيئية بسبب انتشار الطمر العشوائي في الموصل

2019/06/24 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلن قائممقام قضاء الموصل زهير الأعرجي ،الإثنين، عن حالات سجلتها دوائر الصحة والبيئة بسبب انتشار النفايات والاماكن العشوائية للطمر الصحي في المدينة.وقال الاعرجي في تصريح لـ/المعلومة/، ان ” حالات عدة سجلتها دوائر الصحة والبيئة بسبب انتشار النفايات والاماكن العشوائية للطمر الصحي”، مبيناً ان ” هنالك دراسة اعدت وتم تشكيل لجنة مختصة لمناقشة التصميم […]

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