الرافدين يعلن إطلاق وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة

2019/06/24 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن إطلاق وجبة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بين 3 و5 و10 ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.وذكر المصرف في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 1800

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