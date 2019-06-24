2019/06/24 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اليابان اليوم الاثنين أن زلزالا بلغت قوته المبدئية 5ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب العاصمة طوكيو والمناطق المجاورة لها شرقي البلاد.وأكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان أنه لم ترد تقارير فورية عن تسجيل إصابات أو أضرار جسيمة جراء الزلزال.وقالت الوكالة ان مركز الزلزال يقع قبالة ولاية تشيبا المتاخمة لطوكيو وعلى عمق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لزال بقوة 5ر5 درجة يضرب شرق اليابان دون إصابات النعيم نيوز.

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