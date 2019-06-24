السيد الصدر يكشف الشعب عن ما يحدث خلف الكواليس السياسية والبرلمانية والحكومية

2019/06/24 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اطلاع الشعب العراقي عن ما يحدث خلف الكواليس السياسية والبرلمانية والحكومية.

وقال السيد الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر، إن السياسيين لا يزالون مصرين على التقسيمات الطائفية والعرقية والحزبية وتجذير دولة عميقة قديمة وجديدة، مجددا تأكيده على النأي بنفسه بالتدخل في التشكيلة الوزارية، وضرورة على أن تكون من التكنوقراط المستقل.

واشار السيد الصدر الى أن السياسيين لا يزالون مصرين على نفع انفسهم من خلال التصويتات البرلمانية لصحالهم، معربا عن أسفه لاستمرار القرار في العراق من خلف الحدود وليس عراقيا.

وشدد على ضرورة تفعيل حماية الحدود كافة لا من الجهة الامنية فحسب بل حتى من الجهة الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية الجيش والشرطة والجهات الامنية بصورة اكبر، مبديا استعداده لمناقشة أي قرار اذا كانت سرايا السلام عقبة امام هذا الأمر.

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