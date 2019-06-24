2019/06/24 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية احد تجار المخدرات في البصرة بحوزته 11 كغم بعد تبادل اطلاق النار .وذكر بيان لقيادة حرس الحدود ” ان مفارز استخبارات قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في البصرة تمكنت فجر اليوم الاثنين من القاء القبض على تاجر مخدرات وضبط كمية كبيرة من المخدرات كانت بحوزته تقدر باكثر من 11 كيلو غرام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال احد تجار المخدرات في البصرة بحوزته 11 كغم بعد تبادل لاطلاق النار) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال احد تجار المخدرات في البصرة بحوزته 11 كغم بعد تبادل لاطلاق النار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).