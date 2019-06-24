قائمة اسماء مرشحين جديدة للوزارات الشاغرة قد تقتحم البرلمان اليوم

2019/06/24 | 10:24

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بغداد:سومر نيوز

أكدت مصادر في هيئة رئاسة مجلس النواب، ان رئيس المجلس محمد الحلبوسي، تسلم أسماء المرشحين من قبل رئيس مجل...

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