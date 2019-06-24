2019/06/24 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اصدر النائب حمد الموسوي، الاثنين، توضيحا بشأن الانباء التي تحدثت عن اقتحام عناصر حمياته مبنى مؤسسة صحف...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الموسوي يصدر توضيحا بشأن اقتحام عناصر حمياته مبنى مؤسسة صحفية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الموسوي يصدر توضيحا بشأن اقتحام عناصر حمياته مبنى مؤسسة صحفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).