صحيفة: عبد المهدي وقادة الحشد والفصائل يتابعون التحقيق بشأن مطلقي الكاتيوشا

2019/06/24 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مسؤول امني رفيع المستوى، الاثنين، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وقيادات بارزة في الحشد الشعبي وفصائل المقاومة تتابع التحقيقات الخاصة بمعرفة الجهات المنفذة لهجمات صواريخ الكاتيوشا على القواعد العسكرية.ونقلت “صحيفة العربي الجديد” في تقرير اطلعت عليه/المعلومة/ عن المصدر قوله، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتابع، مع قيادات استخبارية وأمنية، نتائج […]

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