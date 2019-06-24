جهات من خارج الحدود تفرض اتاوات وتمارس القتل والخطف في مدينة سنجار

2019/06/24 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر قائممقام قضاء سنجار النائب السابق، محما خليل علي اغا، من جهات اتت من خارج الحدود، تفرض قوانينها والاتاوات وتخلق الرعب وتمارس القتل والخطف في

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