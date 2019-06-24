بابل تمنح اجازتين للاستثمار لبناء مجمعات تجارية واسواق عصرية وهذه كلفتها

2019/06/24 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل

أعلنت هيئة استثمار بابل، عن منح اجازتين استثماريتين لمشروعين تجاريين بكلفة اجمالية تتجاوز المليون دولار ضمن خطة موسعة اعدتها للنهوض بالواقع الاقتصادي.

وقال رئيس

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