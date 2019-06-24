2019/06/24 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من محافظة رام الله.وأفادت مصادر محلية في رام لله، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد الواوي، ومحمد الفقيه، خلال اقتحامها حي الطيرة في مدينة رام الله، كما اعتقلت عاصم عمر، بعد أن داهمت منزله في قرية قراوة بني زيد شمال المدينة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظة رام الله النعيم نيوز.

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