خلافات على ثلاث حقائب وزارية قد تؤجل التصويت على الكابينة الشاغرة

2019/06/24 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس، أفادت مصادر مقربة من رئاسة البرلمان، اليوم الاثنين، أن قائمتين متداولتين تمثل كل واحدة منها كتل سياسية معينة قد تكسر نصاب جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم وتؤجل التصويت على الوزارات الشاغرة.وذكرت المصادر لـ”كلكامش برس”، إن “ثلاث حقائق وزارية لا زالت هي نقطة الخلاف بين الكتل السياسية وهي الدفاع والداخلية والتربية”.

وبينت أن “من المفترض ان لا يتم حسم الكابينة الوزارية في ظل الاختلاف على هذه الحقائب”.

واضافت أن “هناك مرشحين اثنين للدفاع ومثلهما للداخلية وثلاثة مرشحين للتربية”.

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