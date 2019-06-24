بالوثيقة.. التعليم تشكل لجنة لتعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا

2019/06/24 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ شكلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة لتدقيق ملاك الجامعات العراقية لغرض تعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا كما مبين في الوثيقة أدناه.

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