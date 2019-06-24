حمادي أحمد يجري فحوصات طبية للتعرف على نوع اصابته

2019/06/24 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} يجري كابتن فريق القوة الجوية حمادي احمد، الاثنين، فحوصات للتعرف على نوع الاصابة التي تعرض لها بالشوط الاول من مباراة الكلاسيكو امام الزوراء.

وذكر بيان لنادي القوة الجوية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "اللاعب حمادي سيجري فحوصات طبية اليوم الاثنين، للتعرف على نوع الاصابة التي تعرض لها بالشوط الاول من مباراة التي جمعت نادي الزوراء والقوة الجوية مساء يوم امس".يذكر ان مباراة الكلاسيكو انتهت بفوز القوة الجوية على غريمه الزوراء بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء امس الأحد، على ملعب الشعب الدولي والمؤجلة من الجولة الـ16 للدوري العراقي الممتاز.انتهى

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