عناصر امنية تتظاهر في كركوك

2019/06/24 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تظاهر العشرات من عناصر حماية شركة نفط الشمال في كركوك الذين يعملون بصفة عقود، مطالبين وزارة النفط بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال المتظاهرون ان تعدادهم يبلغ 522 عنصرا يعمل بصفة عقد في شركة نفط الشمال البعض منهم لديه خدمة تزيد عن 10 اعوام الا انه الى الان لم يتم تعيينه على الملاك الدائم.

واضاف المتظاهرون ان مشكلتهم تكمن في عدم قبول الشركة تثبيتهم واحالتهم على وزارة الداخلية في بغداد غير ان الاخيرة ترفض ايضا باعتبار ان العناصر عائدين الى وزارة النفط.

وطالب المحتجون وزارة النفط بالإسراع في تعيينهم وتثبيتهم على الملاك الدائم وضمان حقوق اسرهم كون البعض منهم قد اقترب من سن التقاعد ولا يزال يعمل بصفة عقد.

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